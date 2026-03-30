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30.03.2026 06:31:29
Sun Summit Minerals stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Sun Summit Minerals veröffentlichte am 27.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Sun Summit Minerals hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,020 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,060 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,080 CAD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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