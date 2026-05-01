Sun Summit Minerals stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sun Summit Minerals hat am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 28.02.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Sun Summit Minerals ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at