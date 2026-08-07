Sun Techno Overseas gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Sun Techno Overseas präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 71,29 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,4 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,4 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at