Sun Techno Overseas hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Sun Techno Overseas gab am 11.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 137,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,3 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,4 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at