Sun Techno Overseas: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Sun Techno Overseas ließ sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sun Techno Overseas die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,8 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 369,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem -1,1 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at