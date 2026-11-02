Sun Television: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sun Television hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 9,25 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 9,00 INR je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sun Television in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 27,66 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,40 Milliarden INR im Vergleich zu 13,00 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at