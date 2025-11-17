Sun Television: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sun Television hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 9,00 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 10,39 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 13,00 Milliarden INR gegenüber 9,35 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at