Sun Television präsentierte Quartalsergebnisse

Sun Television hat am 06.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,23 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 9,22 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,18 Prozent auf 8,62 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,28 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 8,75 INR geschätzt. Der Umsatz war auf 8,24 Milliarden INR geschätzt worden.

Redaktion finanzen.at