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14.08.2026 06:31:29
Sun Television: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Sun Television hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 15,71 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 13,43 INR je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,99 Prozent auf 14,58 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,90 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 14,84 INR sowie einem Umsatz von 13,91 Milliarden INR in Aussicht erwartet.
Redaktion finanzen.at
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