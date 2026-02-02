SUN-WA TECHNOS: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SUN-WA TECHNOS ließ sich am 30.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SUN-WA TECHNOS die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 54,96 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 37,01 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 35,64 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 32,91 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at