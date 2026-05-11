SUN-WA TECHNOS gewährte Anlegern Blick in die Bücher

SUN-WA TECHNOS hat am 08.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 77,97 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 40,17 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat SUN-WA TECHNOS 43,31 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 37,25 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 212,35 JPY. Im Vorjahr waren 161,15 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 148,33 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte SUN-WA TECHNOS einen Umsatz von 139,58 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at