SUN-WA TECHNOS veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SUN-WA TECHNOS hat am 31.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 63,26 JPY gegenüber 43,90 JPY im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SUN-WA TECHNOS im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 38,06 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 37,58 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at