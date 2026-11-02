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02.11.2026 06:31:29
SUN-WA TECHNOS veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
SUN-WA TECHNOS präsentierte am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 83,79 JPY, nach 63,26 JPY im Vorjahresvergleich.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 48,96 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 28,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SUN-WA TECHNOS einen Umsatz von 38,06 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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