SUN: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

SUN hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 128,19 JPY. Im Vorjahresviertel waren 7,02 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 13,80 Prozent auf 2,51 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,91 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 441,53 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 774,02 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat SUN mit einem Umsatz von insgesamt 9,91 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,84 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um -8,58 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at