Sun4Energy Group Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Sun4Energy Group Registered präsentierte in der am 04.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,08 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,480 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 59,84 Prozent auf 38,3 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 95,3 Millionen SEK gelegen.
