Sun4Energy Group Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sun4Energy Group Registered lud am 27.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Sun4Energy Group Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,14 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,660 SEK je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 27,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 49,1 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren 67,6 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -1,570 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Sun4Energy Group Registered ein EPS von -3,430 SEK in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 187,14 Millionen SEK in den Büchern – ein Minus von 52,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Sun4Energy Group Registered 389,97 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at