Sunation Energy gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sunation Energy hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,20 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Sunation Energy ein EPS von -106,710 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 43,12 Prozent zurück. Hier wurden 7,2 Millionen USD gegenüber 12,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at