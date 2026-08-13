Sunation Energy legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sunation Energy gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,52 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sunation Energy -3,140 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sunation Energy in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 37,52 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 13,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at