Sunation Energy hat am 20.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,81 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,120 USD erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 41,02 Prozent auf 11,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at