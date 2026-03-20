Sunation Energy vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Sunation Energy hat sich am 18.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Sunation Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,81 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -9603,000 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 27,2 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 4,380 USD beziffert. Im Vorjahr waren -10116,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 71,91 Millionen USD gegenüber 56,86 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at