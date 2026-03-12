Sunbelt International Aktie
ISIN: US86709D1046
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12.03.2026 12:41:06
Sunbelt Rentals Holdings, Inc. Reveals Fall In Q3 Income
(RTTNews) - Sunbelt Rentals Holdings, Inc. (SUNB) revealed earnings for third quarter that Dropped, from last year
The company's bottom line came in at $290 million, or $0.69 per share. This compares with $325 million, or $0.74 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 2.7% to $2.637 billion from $2.567 billion last year.
Sunbelt Rentals Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $290 Mln. vs. $325 Mln. last year. -EPS: $0.69 vs. $0.74 last year. -Revenue: $2.637 Bln vs. $2.567 Bln last year.
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