Sunbelt Rentals legte Quartalsergebnis vor

Sunbelt Rentals ließ sich am 23.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sunbelt Rentals die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 3,15 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 3,61 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 11,15 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Sunbelt Rentals einen Umsatz von 10,79 Milliarden USD eingefahren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 3,71 USD sowie einem Umsatz in Höhe von 11,03 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at