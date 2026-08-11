Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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11.08.2026 11:32:00
Sunbird: Android-App soll wieder iMessage können - technische Umsetzung geheim
Schon vor einigen Jahren versuchten Entwickler, Apples „Blue Bubbles“ auf Android-Geräte zu holen. Apple wehrte das ab. Nun startet Sunbird einen neuen Versuch.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
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07.08.26
|Börse New York: Anleger lassen Dow Jones zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
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07.08.26
|Handel in New York: Dow Jones auf grünem Terrain (finanzen.at)
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07.08.26
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06.08.26
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06.08.26
|Google seeks a sharper focus in AI after Hassabis move (Financial Times)
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06.08.26
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Analysen zu Alphabet C (ex Google)
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|Deutsche Bank AG
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|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
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|22.10.25
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|UBS AG
|16.07.25
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|UBS AG
|05.02.25
|Alphabet C Halten
|DZ BANK
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