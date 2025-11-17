Suncall gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Suncall präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 47,72 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Suncall 40,67 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 25,69 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,87 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,98 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at