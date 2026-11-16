Suncall präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Suncall hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 74,24 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 47,72 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 14,83 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,87 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at