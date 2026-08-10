Suncall verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Suncall hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 49,27 JPY, nach 64,40 JPY im Vorjahresvergleich.

Suncall hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,29 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 13,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,41 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at