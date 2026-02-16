Suncall vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Suncall hat am 13.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 46,79 JPY. Im Vorjahresviertel waren 38,38 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 26,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16,84 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 12,32 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at