Suncall zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Suncall hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 46,11 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Suncall -28,430 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Suncall in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 24,95 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 12,62 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 16,82 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 205,02 JPY. Im Vorjahr hatte Suncall -25,530 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 52,22 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 18,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 63,94 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at