24.09.2026 06:31:28

Suncar Technology Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Suncar Technology Group ließ sich am 22.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Suncar Technology Group die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -6,47 ARS je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Suncar Technology Group ein EPS von -22,470 ARS in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 48,91 Prozent auf 204,78 Milliarden ARS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 137,52 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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