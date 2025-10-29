Suncar Technology Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Suncar Technology Group stellte am 27.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Suncar Technology Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,630 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Suncar Technology Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 119,7 Millionen USD im Vergleich zu 117,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at