Suncar Technology Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Suncar Technology Group hat am 22.09.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 USD gegenüber -0,040 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 145,3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 119,7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at