Suncar Technology Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Suncar Technology Group hat am 27.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,030 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 131,2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 102,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at