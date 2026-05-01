01.05.2026 06:31:29

Suncar Technology Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Suncar Technology Group hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 0,03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Suncar Technology Group -0,040 USD je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,04 Prozent auf 151,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 129,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,040 USD gegenüber -0,720 USD im Vorjahr verkündet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Suncar Technology Group mit einem Umsatz von insgesamt 489,29 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 441,90 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 10,72 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

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