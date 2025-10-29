Suncar Technology Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Suncar Technology Group präsentierte in der am 27.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 22,50 ARS. Im Vorjahresquartal hatten -279,670 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 32,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 137,66 Milliarden ARS umgesetzt, gegenüber 104,05 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at