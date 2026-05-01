Suncar Technology Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Suncar Technology Group präsentierte am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 24,95 ARS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Suncar Technology Group -19,910 ARS je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 217,30 Milliarden ARS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Suncar Technology Group 129,11 Milliarden ARS umgesetzt.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 24,050 ARS beziffert. Im Vorjahr hatte Suncar Technology Group ein Ergebnis je Aktie von -327,470 ARS vermeldet.

Umsatzseitig wurden 609,38 Milliarden ARS vermeldet. Im Vorjahr hatte Suncar Technology Group 404,63 Milliarden ARS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at