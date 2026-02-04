Suncare Traders legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Suncare Traders hat am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,06 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 INR je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at