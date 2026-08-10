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10.08.2026 06:31:29
Suncare Traders öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Suncare Traders präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,01 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Suncare Traders 0,040 INR je Aktie verdient.
Redaktion finanzen.at
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