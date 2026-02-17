|
Suncity Synthetics vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Suncity Synthetics hat am 14.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es stand ein EPS von 0,15 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Suncity Synthetics noch ein Gewinn pro Aktie von 0,220 INR in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,2 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 2,0 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
