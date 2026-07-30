SunCoke Energy Inc. Reveals Climb In Q2 Income

(RTTNews) - SunCoke Energy Inc. (SXC) reported a profit for its second quarter that Increased, from the same period last year

The company's bottom line came in at $13.1 million, or $0.15 per share. This compares with $1.9 million, or $0.02 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 9.5% to $475.3 million from $434.1 million last year.

SunCoke Energy Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $13.1 Mln. vs. $1.9 Mln. last year. -EPS: $0.15 vs. $0.02 last year. -Revenue: $475.3 Mln vs. $434.1 Mln last year.