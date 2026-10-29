SunCoke Energy: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

SunCoke Energy hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,25 USD. Im Vorjahresviertel hatte SunCoke Energy 0,260 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 485,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 487,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at