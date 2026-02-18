SunCoke Energy stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SunCoke Energy hat am 17.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,00 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,280 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat SunCoke Energy 480,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 486,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,520 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1,12 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,07 Prozent auf 1,84 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,94 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,580 USD geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 1,80 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at