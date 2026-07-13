Suncor Energy Aktie
WKN DE: A0NJU2 / ISIN: CA8672241079
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13.07.2026 15:30:00
Suncor Energy Is Up 30% This Year. Is It Still Worth Buying?
Suncor Energy (NYSE: SU) has benefited from favorable economic conditions this year, but it's the Canadian company's standout operational improvements that have helped its stock shoot up 30% in 2026. Suncor's CEO, Rich Kruger, has taken a disciplined approach to get the energy producer's financials and margins in shape. This has resulted in more cash returned to shareholders and the company hitting its three-year Investor Day targets an entire year early. If oil prices continue to fall, Suncor's integrated business can help offset a portion of the volatility. Ultimately, it is better positioned than some other competitors if a real oil downturn happens.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Suncor Energy Inc.
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04.05.26
|Ausblick: Suncor Energy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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03.02.26
|Ausblick: Suncor Energy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Suncor Energy Inc.
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