Suncor Energy Aktie
WKN DE: A0NJU2 / ISIN: CA8672241079
|
04.11.2026 00:32:53
Suncor Energy Q3 Profit Surges
(RTTNews) - Suncor Energy Inc. (SU) on Tuesday said its profit for the third quarter more than doubled, driven largely by higher upstream price realizations, stronger downstream margins and increased high-value global export sales.
Net earnings rose to C$3.81 billion, or C$3.27 per share, from C$1.62 billion, or C$1.34 per share, in the prior-year quarter.
Adjusted operating earnings climbed to C$4.63 billion, or C$3.97 per share, from C$1.79 billion, or C$1.48 per share.
Adjusted funds from operations increased to a record C$6.71 billion from C$3.83 billion.
Total upstream production was 852,500 barrels per day, compared with 870,000 barrels per day a year earlier. Refined product sales reached a third-quarter record of 676,900 barrels per day.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Suncor Energy Inc.
|
03.11.26
|Ausblick: Suncor Energy präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.08.26
|Ausblick: Suncor Energy gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
04.05.26
|Ausblick: Suncor Energy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Suncor Energy Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Suncor Energy Inc.
|67,16
|-0,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX nach Richtungssuche letztlich tiefer -- DAX beendet Handel mit Verlusten -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Während sich der heimische Aktienmarkt wankelmütig zeigte, tendierte der deutsche Leitindex eine Spur tiefer. Die US-Börsen zeigten sich uneins. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.