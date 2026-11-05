Suncor Energy: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Suncor Energy stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,27 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,34 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Suncor Energy im vergangenen Quartal 18,88 Milliarden CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 50,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Suncor Energy 12,55 Milliarden CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at