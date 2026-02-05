Suncor Energy stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Suncor Energy hat am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 1,23 CAD gegenüber 0,650 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Suncor Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,04 Milliarden CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,53 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 4,85 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Suncor Energy 4,72 CAD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 48,91 Milliarden CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 50,69 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at