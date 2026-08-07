Suncor Energy stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Suncor Energy hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,17 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,930 CAD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 45,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17,50 Milliarden CAD umgesetzt, gegenüber 11,99 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at