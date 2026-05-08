Suncor Energy: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Suncor Energy hat am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 1,77 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Suncor Energy noch ein Gewinn pro Aktie von 1,36 CAD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 14,48 Milliarden CAD gegenüber 12,32 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at