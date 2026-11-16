Suncrete A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Suncrete A hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at