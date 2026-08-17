Suncrete A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Suncrete A hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,72 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Suncrete A 0,080 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at