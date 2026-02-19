|
19.02.2026 06:31:28
Sundance Strategies: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Sundance Strategies hat am 17.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
